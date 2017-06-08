Москва, 8 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Карту «Мир» к 2018 году планируют сделать электронной зачетной книжкой для студентов. Об этом 8 июня сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт «Мир».

Banki.ru Карта МИР

По информации издания, карту «Мир» привяжут к зачетным книжкам студентов, так же как это делают с электронными дневниками и журналами, действующими в российских школах. Информация об успеваемости студентов будет храниться на серверах вузов, интегрированных с картой. Студенты будут идентифицироваться по национальным картам.

Доступ к информации получат и студенты, и преподаватели. При этом преподаватели смогут вводить и редактировать оценки, а студенты — только просматривать в онлайн-режиме.

«Сейчас карта «Мир» уже поддерживает как платежное, так и нефинансовые приложения в рамках кампусных проектов кредитных организаций: она используется как пропуск в университет и библиотеку вузов, на нее же начисляются стипендии», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что кредитные организации планируют добавить к 2018 году к карте «Мир» функционал электронной зачетной книжки и транспортное приложение.

Как сообщил газете вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов, кампусные приложения — это достаточно дорогое и комплексное решение. В него входит не только выпуск карт, но и создание платежно-информационной инфраструктуры на территории самого вуза.

При этом внедрение такой системы будет стоить от 5 до 10 млн рублей и потребует участия нескольких компаний, так как банки не занимаются созданием систем для вузов.