Якутск, 8 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Власти Якутии считают нужным учесть в законодательстве, где прописаны новые правила по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, сложные географические и климатические особенности Крайнего Севера. Республике для этой работы необходимо больше времени и финансов, так как формироваться система работы с мусором будет там практически с нуля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорная свалка

Читайте также: Мусорный вопрос в Якутии: «Новый закон не учитывает специфики Севера»

Пока в регионе полностью отсутствует инфраструктура по обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов, и ситуацию усугубляют большие расстояния между населёнными пунктами. В связи с этим власти Якутии намерены разделить республику на 5 зон, в каждой из которых будет свой региональный оператор. Это будет прописано в дорожной карте, которую начнут разрабатывать в ближайшее время.

Читайте также: Изменения в правилах утилизации мусора увеличат тарифы в Якутии в 20 раз

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии только 12 мест размещения отходов из 471 соответствуют требованиям нового закона «Об отходах производства и потребления». На то, чтобы привести все полигоны в соответствие, потребуется порядка 17 миллиардов рублей. Создаваемому в республике региональному оператору необходимо будет построить 434 мусорных полигона, чтобы обеспечить Якутию вывозом, утилизацией, сортировкой и обезвреживанием отходов в соответствии с новыми правилами.

«Законопроект составлен для всей территории России. Мы же со своей стороны предлагаем рассмотреть для северных регионов отдельные условия. В больших городах и центральных регионах России такая система работы эффективна. В климатических и транспортных условиях северных регионов — нет», — высказывал мнение директор МУК «Жилкомсервис» Андрей Лебедев.

Читайте также: Изменения в правилах утилизации мусора увеличат тарифы в Якутии в 20 раз