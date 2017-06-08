Екатеринбург, 8 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. На Урале в региональном отделении партии «Яблоко» затягивается проведение конференции по выдвижению кандидата в губернаторы Свердловской области. Изначально она была запланирована на 17 июля, но из-за того, что невозможно собрать кворум, конференция состоится либо 24 июня, либо 1 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, кандидатом от партии на предстоящие выборы губернатора Свердловской области ранее был заявлен Евгений Ройзман. Но решение должна принять региональная конференция.

Однако в ближайшие дни она вряд ли состоится. В региональном отделении партии «Яблоко» заявляют, что собрать кворум на конференции в назначенный срок не получается из-за начавшегося сезона отпусков.

Как передают региональные СМИ, сам Евгений Ройзман связывает отсрочку конференции с давлением чиновников на партию. Однако в аппарате регионального правительства отрицают даже возможность такого давления, пишет издание «Коммерсантъ».

При этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с муниципальными депутатами связываются люди якобы от «портала губернатора» и предлагают ответить на вопрос, за кого из возможных кандидатов они готовы подписаться, а также выясняют их реакцию на то, что фамилии подписавшихся станут достоянием общественности. Об этом, в частности, заявил депутат первоуральской городской думы от «Яблока» Виталий Листраткин.

Напомним, что официальный старт кампании будет дан 10 июня, после чего партии могут выдвигать своих кандидатов вплоть до 21 июля. Для прохождения муниципального фильтра необходимо собрать не менее 126 подписей депутатов городских дум муниципалитетов Свердловской области и избранных глав городских округов. Сдать подписи в областной избирком необходимо до 24 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Потенциальным кандидатом от «Единой России» считается исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев. Также шли разговоры о выдвижении единого кандидата от оппозиционных парламентских партий, им должен был стать «справедливорос» Александр Бурков. Однако позже появилась информация о том, что «Справедливая Россия» будет выдвигать своего кандидата и им станет Дмитрий Ионин.

Отметим, что о своих губернаторских амбициях заявлял известный оппозиционный депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв и бывший лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Также о своих амбициях заявляла осуждённая за репосты в соцсетях противозаконного контента, а затем оправданная Евгения Чудновец.

Более того по данным регионального издания «Уралинформбюро», ожидается, что свои кандидатуры выдвинут руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов от КПРФ и депутат Госдумы России Данил Шилков от ЛДПР.