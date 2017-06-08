Москва, 8 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Нефтяные котировки вечером 7 июня обрушились более чем на 3,5%. Продажи фьючерсов на нефть вызвал негативный еженедельный отчет Минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

catmoz Нефть

За неделю, завершившуюся 2 июня, запасы сырой нефти в стране увеличились на 3,3 млн, до 513,2 млн баррелей (прогноз был — 3,25 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей, до 240,3 млн баррелей (прогноз был — 0,05 млн баррелей)., запасы дистиллятов — на 4,4 млн, до 151,1 млн баррелей (прогноз был +0,650 млн баррелей).

В отчете были и положительные моменты, которые участники рынка проигнорировали. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 24 тыс., до 9,318 млн баррелей в сутки. Импорт нефти вырос на 0,356 млн, до 8,341 млн баррелей в день. Запасы нефти в Кушинге сократились на 1,4 млн, до 63,4 млн баррелей.

8 июня в Азии на нефтяном рынке наблюдается восходящая коррекция. Баррель Brent стоит $48,39 (+0,57%). Сегодня внимание трейдеров приковано к парламентским выборам в Великобритании, заседанию ЕЦБ с пресс-конференцией Марио Драги, а также выступлению бывшего главы ФБР Коми в Сенате.

Эти события окажут значительное влияние на курс доллара, а он на нефть. Поддержка находится на уровне $47 за баррель, сопротивление — на $49,75 за баррель.

Напомним, 7 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,85%, до $48,06 за баррель, WTI — на 4,88%, до $45,98 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ повысилась на 0,30%, до $46,50 за баррель.

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