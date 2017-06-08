Москва, 8 июня, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 7 июня открылись снижением по доллару и евро. Рубль незначительно подешевел в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок. Резкое его ослабление произошло на американской сессии после выхода еженедельного отчёта Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллары

Курсу рубля не удалось избежать падения после обвала цен на нефть более чем на 3,5%. Курс доллара вырос до 57,17 рубля, курс евро — до 64,43 рубля. Участники рынка нефти были разочарованы увеличением запасов нефти, бензина и дистиллятов.

Баррель Brent подешевел до $47,94, но остается торговаться выше минимума $46,61 от 5 мая 2017 года. Курс доллара выскочил из сужающегося треугольника и пробил верхнюю границу консолидационного диапазона 56,00—57,00 руб. от 25 мая.

Для российской валюты это негативный фактор, но не стоит делать преждевременных выводов, пока не пройдут парламентские выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ с пресс-конференцией Марио Драги и не выступит бывший глава ФБР Коми в Сенате. Ситуация может измениться кардинальным образом.

У рубля осталась поддержка только от кэрри-трейд. Индекс государственных облигаций России составляет 138,49 и торгуется вблизи апрельского максимума 2013 года 141,65. Бегства из российских облигаций в данный момент не наблюдается. Поскольку на четверг запланированы важные события, то сегодня без прогнозов.

Напомним, 7 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 56,25 копейки (+1,00%), до 57,08 рубля, курс евро — на 64,34 копейки (+0,88%), до 64,34 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+51,85%), евро/рубль — 348,9 млн евро (+87,47%).

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