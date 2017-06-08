Вашингтон, 8 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты и Пекин обладают «экстраординарными возможностями» для совместной работы по вопросам экологически чистой энергетики, сообщает 8 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Данное мнение было озвучено во время встречи Перри с первым вице-премьером Государственного совета КНР Чжаном Гаоли на полях конференции, посвященной энергетическим вопросам, проходящей в Пекине.

«Я думаю, что у нас имеются экстраординарные возможности для плодотворного сотрудничества в области экологически чистой энергетики», — отметил Перри.

В своих вступительных речах перед журналистами ни китайская, ни американская сторона не коснулись решения Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, реализовав тем самым одно из своих предвыборных обещаний.

Во время своей избирательной кампании Трамп не раз подчеркивал, что теория глобального потепления является ненаучной, что ее продвижение связано с экономическими интересами и вредит промышленности США.