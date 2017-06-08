Вашингтон, 8 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми на слушаниях в спецкомитете сената Конгресса США подробно описал свои разговоры с президентом США Дональдом Трампом, в которых последний «намекал» на нежелательность разбирательств о якобы вмешательстве России в президентские выборы.

Federal Bureau of Investigation Джеймс Брайан Коми

Доклад Коми опубликован 7 июня. По его словам, попыток добиться от ФБР прекращения расследований Трамп не делал. Так, после антитеррористического брифинга 14 февраля Трамп обратился в главе ФБР с просьбой «не трогать» экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн ушел в отставку, и Коми понял этот разговор как просьбу больше не трогать Флинна, который и так ушел из большой политики. Затем состоялись два разговора, 30 марта и 11 апреля, в которых Трамп говорил, что расследование якобы «связей» его штаба с Россией в ходе выборов мешает ему теперь управлять страной.

«Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как «облако», которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в РФ и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в РФ», — говорится в докладе Коми.

Экс-глава ФБР подчеркнул, что никаких прямых указаний или требований прекратить расследование от Трампа не было. Следовательно, и Коми не сворачивал расследование, отвечая на вопросы главы государства уклончиво.

Напомним, Коми выступит также в сенате 8 июня на спецкомитете по разведке, где будут рассматриваться хакерские атаки на американские политические институты в ходе выборов, в которых Вашингтон обвинил Россию. Кроме того, будут рассматриваться обстоятельства увольнения Коми.

Отметим, что в докладе Коми не содержится каких-либо деталей расследования «вмешательства» России, равно как и доказательств этого. Экс-глава ФБР также не говорит, удалось ли установить какие-либо связи Трампа с Россией. Москва вмешательство и связи категорически отрицает.

Ранее конгрессмен от штата Техас Эл Грин заявил, что составляет формальное обвинительное заключение, которое может положить начало процедуре импичмента Трампа: импичмент планируется начать с расследования якобы давления Трампа на экс-главу ФБР Джеймса Коми.

«Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию», — цитирует конгрессмена The Hill.