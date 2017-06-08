Вашингтон, 8 июня, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, беседуя с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймсом Коми, требовал от него лояльности, однако напрямую не просил свернуть расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в заявлении Коми, опубликованном в преддверии слушаний в специальном комитете по разведке сената Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

На 8 июня намечено мероприятие, посвященное атаке хакеров на политические институты США, которая якобы произошла с подачи Москвы. Помимо этого в специальном комитете по разведке сената Конгресса США будут рассмотрены обстоятельства отставки Джеймса Коми.

Коми пояснил, что в течение четырех месяцев у него состоялось три личных беседы с Трампом и шесть телефонных разговоров, в то время как с прежним главой государства Бараком Обамой он общался лишь дважды за три года. Коми подробно рассказал о диалогах с Трампом.

Так, 27 января 2017 года Коми и Трамп беседовали с глазу на глаз во время ужина в Белом доме. По словам Коми, президент спросил, намерен ли тот оставаться директором ФБР и отметил, что многие люди желали бы занять этот пост.

Ход разговора заставил Коми ощущать, что собеседник пытается навязать ему политическое покровительство. Это обеспокоило Коми, так как ФБР традиционно обладает независимым статусом в исполнительной ветви власти США.

Так, Трамп говорил о том, что нуждается в лояльности, на что Коми заверил его в своей честности. По словам Коми, Трамп отметил, что именно «честная лояльность» ему и нужна. Экс-глава ФБР пояснил, что слова «честная лояльность» могли быть поняты собеседниками по-разному.

Коми также изложил ход бесед с Трампом, которые состоялись 14 февраля, 30 марта и 11 апреля. В них глава государства, по словам Коми, тем или иным образом намекал на нежелательность «расследования» о его связях с Россией, якобы имевших место, и «влиянии» Москвы на ход выборов.

Так, после брифинга 14 февраля Трамп просил Коми «не трогать» Майкла Флинна, который ранее занимал пост советника президента по национальной безопасности, однако был вынужден уйти в отставку из-за контактов с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. При этом, как понял Коми, речь не шла о прекращении «расследования» полностью.

Позже Трамп говорил Коми по телефону, что разбирательство, касающееся его мнимых связей с РФ, мешает ему исполнять обязанность президента. Коми на это давал уклончивые ответы и не прекращал расследования. Однако прямых указаний прекратить разбирательство от Трампа не поступало, добавил он.

Стоит отметить, что никаких подробностей о самом расследовании Коми не приводит. Он также не говорит, удалось ли найти доказательства того, что Дональд Трамп действительно взаимодействовал с Москвой.

Напомним, Джеймс Коми возглавил ФБР в 2013 году, в период президентства Барака Обамы. Как правило, директор ведомства исполняет свои обязанности в течение 10 лет, при этом период его работы не привязан к четырехлетним президентским срокам. Это подчеркивает отсутствие политических мотивов в работе главы ФБР.

Трамп отправил Коми в отставку 9 мая 2017 года, объяснив, что не удовлетворен его работой. Таким образом Коми был главой ФБР менее четырех лет.

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