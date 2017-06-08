На Украине создали «ведомство пропаганды»
Киев, 8 июня, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Ведомство, которое будет формировать «позитивный имидж» Украины, создано 7 июня кабинетом министров, сообщает 7 июня «Страна.ua».
Согласно сообщению, новая пропагандистская структура будет называться «Комиссия по вопросам популяризации Украины». Возглавит комиссию государственный секретарь министерства информационной политики Украины Артем Биденко.
Читайте также: Вашингтон призвал Киев уважать свободу слова, защищая национальные интересы
Отмечается, что комиссия начнет «реализовывать концепцию популяризации Украины» и формировать «позитивный имидж» страны в мировом информпространстве. В работе ведомства примут участие госорганы, а также лояльные правительству представители общественных организаций, предприятий и организаций.
Напомним, Украину не раз обвиняли в нарушении свободы слова и пропаганде. Так, правозащитная организация Amnesty International заявила, что запрет советской символики и задержание людей за ее демонстрацию есть нарушение прав человека. А по мнению правозащитников из Human Rights Watch, недавний запрет правительством Украины российских интернет-ресурсов — это «страшный удар по свободе слова» и «непростительное нарушение права украинцев на выбор информации».
Читайте также: Указ Порошенко назвали «страшным ударом» по свободе слова на Украине