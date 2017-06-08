Омск, 8 июня, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В рамках «прямой линии с Владимиром Путиным» омичи собираются попросить у президента России обязать руководство региона «немедленно найти виновника в загрязнении атмосферного воздуха этилмеркаптаном».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как передает корреспондент ИА REGNUM, обращение к президенту обнародовала лидер омского отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина. По ее мнению, «город Омск является территорией с недопустимо высоким уровнем загрязнения окружающей среды, особенно атмосферного воздуха».

Этилмеркаптан, запах которого омичи начали ощущать с марта текущего года, относится к третьему классу опасности, является сильнодействующем ядовитым веществом, оказывает сильное рефлекторное воздействие, вызывать тошноту, головную боль и оказывает наркотический эффект, подчеркнула Нагибина. Этилмеркаптан — органическое соединение, используемое как одорант для природного газа, сжиженного газа.

«Омичи по настоящее время жалуются на неприятный запах, а также на ухудшение самочувствия, головную боль и тошноту. Периодически неприятный запах появляется в разных районах города, особенно в городке Нефтяников и на Левом берегу. В течение всего этого времени надзорные органы не установили источник загрязнения атмосферного воздуха», — пишет омичка в обращении.

Она просит президента обязать власти Омской области «немедленно найти виновника в загрязнении атмосферного воздуха этилмеркаптаном», а также «обязать Омские власти решить вопрос со стихийными свалками». Замусоренность Омска, по словам яблочницы, также представляет глобальную проблему.

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Еще одна просьба — «отправить в отставку и.о. руководителя Управления Росприроднадзора по Омской области Ерёмина С.Б. за бездействие по поиску источников выброса вредных веществ». Однако 7 июня стало известно, что Сергей Ерёмин больше не является и.о. руководителя управления Федеральной службы в сфере природопользования по Омской области. Этот пост занял Виталий Нетребко, приехавший из Красноярского края.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, омичи начали массово жаловаться на неприятный запах этилмеркаптана в марте 2017 года. Экологический скандал приобрел угрожающие масштабы. В омских пабликах в соцсетях появились призывы к властям немедленно разобраться в сложившейся ситуации. По факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами в Омске было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 251 УК РФ — «Загрязнение атмосферы»).

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Напомним, в текущем году традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Омичи возлагают на прямую линию большие надежды, так как однажды вопрос одной из жительниц Омска помог решить существенную для города проблему состояния дорог.

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