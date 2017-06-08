Париж, 8 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Сербский теннисист и действующий победитель Roland Garros Новак Джокович выбывает из турнира Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинальном матче он потерпел поражение от представителя Австрии Доминика Тима.

Новак Джокович

Матч, продолжавшийся 2 часа 15 минут, завершился в пользу австрийца со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

По активно выигранным очкам Тим существенно опередил Джоковича — 38 против 18, в то время как серб очень много ошибался. Он допустил 35 невынужденных ошибок, у его соперника — 28.

В полуфинале Тим встретится с 9-кратным победителем Roland Garros, испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция). Roland Garros. ¼ финала. Мужчины.

Доминик Тим (Австрия, 7) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0