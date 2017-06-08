Москва, 8 июня, 2017, 07:36 — ИА Регнум. С космодрома «Байконур» после перерыва в запусках на год успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом «ЭкоСтар-21» (Echostar 21), сообщает пресс-служба Роскосмоса.

tpsdave Байконур

Перерыв был связан с переборкой двигателей «Протон-М». Запуск ракеты-носителя состоялся в расчётное время — в 6:45 мск — без замечаний. Все стадии пуска прошли успешно: спустя 9 минут 42 секунды после старта орбитальный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме.

Отделение космического аппарата «ЭкоСтар-21» от разгонного блока ожидается по графику — в 15.58 мск. Аппарат изготовлен американской фирмой «SSL» (по заказу глобального спутникового оператора «ЭкоСтар"/Echostar (США), он предназначен для оказания услуг мобильной связи на территории Европы.

Напомним, с 9 июня 2016 пуски «Протонов» были приостановлены после того, как при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 двигатели ракеты-носителя второй ступени преждевременно выключились.

Спутник удалось вывести на орбиту благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока «Бриз-М». Комиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что в сборке двигателей на «Воронежском механическом заводе» (ВМЗ) были допущены дефекты.

Все дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 (71 единица) для вторых и третьих ступеней «Протона» были возвращены обратно на ВМЗ.