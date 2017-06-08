Манила, 8 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Официальные лица Филиппин заявили, что арестовали гражданина Германии разыскиваемого на родине за покушение на убийство, совершенное более 10 лет назад, сообщает 8 июня Associated Press.

Keith Allison Арест

Комиссар по вопросам миграции Филиппин Джейми Морент подчеркнул, что 52-летний Лотарь Гюнтер Бебенрот был задержан в провинции Бохол по запросу посольства Германии.

На обвиняемого выдан ордер на арест потсдамским районным судом за неоднократное уклонение от повестки в суд.

Бебенрот будет депортирован и занесен в черный список как нежелательное лицо. Обвиняемый укрывался от правосудия с 1 мая 2014 года, выдавая себя за туриста на Филиппинах.

Бюро по иммиграции Филиппин отметило, что гражданин Германии приговорен потсдамским судом к двум годам лишения свободы.

Бебенрот ответственен за нападение на человека и нанесение ему ножевого ранения. Преступление было совершенно в декабре 2006 года, жертва осталась жива.