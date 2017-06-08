Нейпьидо, 8 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. В Мьянме сотрудники специальных служб устанавливают причины крушения воздушного судна, на борту которого находились более 120 человек. Об этом сообщает в четверг, 8 июня, телерадиокомпания ВВС.

geralt Небо закрытое облаками

«Причины катастрофы пока не известны, — говорится в сообщении. — У командира экипажа было более 3 000 часов летного опыта».

Отмечается, потерпевший крушение самолет был приобретен мьянмарской армией в марте 2016 г. и налетал около 800 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Мьянме пропал с экранов радаров военный самолет Shaanxi Y-8. В поисковой операции были задействованы катера и авиация. Обломки авиалайнера были обнаружены в акватории Андаманского моря.

По последним данным, в результате крушения транспортного самолета погибли 122 человека, среди которых 15 детей.

Читайте также: В Андаманском море нашли обломки военного самолета — СМИ

Читайте также: В авиакатастрофе самолёта ВВС Мьянмы погибли 122 человека