Екатеринбург, 8 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 8 июня, открывается ХI сессия Европейско-Азиатского правового конгресса. Она собрала представителей федеральных и региональных органов власти, а также ведущих экспертов стран БРИКС, Евросоюза, ЕАЭС, ВТО и межправительственной организации по унификации частного права (УНИДРУА).

Сергей Пластинин ИА Красная Весна Екатеринбург со стороны Зеленого острова

Форум пройдёт 8 и 9 июня. Всего на него собрались более 1000 человек. Среди спикеров традиционно советник президента России Вениамин Яковлев, председатель Ассоциации юристов России и глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава исполкома Европейско-Азиатского правового конгресса Виктор Перевалов и другие.

Также на конгресс прибыли эксперты из Уругвая, Италии, Объединённой Республики Танзании, Франции, Бразилии, ЮАР, Великобритании и многих других.

На площадке ЕАПК состоится заседание Организационного комитета по проведению IV Юридического форума стран БРИКС, который в 2017 году впервые пройдёт на территории России, в городе Москве. Первый такой форум прошёл в Бразилии в декабре 2014 года. Он предназначен для установления более тесного взаимодействия между юридическими сообществами и продвижения коммуникации и кооперации среди представителей власти, практиков и предпринимателей стран — участниц БРИКС.

А главной темой сессии ЕАПК в этот раз станут насущные вопросы формирования мирового правопорядка в современных условиях. Участники сессии обсудят критерии обеспечения мирового правопорядка и его роль в развитии международных организаций планетарного и регионального масштаба, таких как Организация Объединённых Наций и действующие под её эгидой международные организации.