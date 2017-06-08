Кливленд, США, 8 июня, 2017, 07:34 — ИА Регнум. «Голден Стэйт» одержал гостевую победу над «Кливлендом» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча закончилась со счетом 113:118.

Nba.com Игра

После двух поражений на старте серии баскетболистов «Кливденда» устраивала на своем паркете только победа. Они даже вели в счете «+5» к началу четвертой четверти, но удержать преимущество не смогли.

В последнем отрезке матча баскетболисты «Уорриорз» были сильнее и смогли вырвать победу.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Кливденда» Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл — 39 очков и 11 подборов. Форвард Кайри Ирвинг набрал 38 очков.

В составе «Голден Стэйт» дабл-дабл на счету Стивена Карри — 26 очков и 13 подборов. Кевин Дюрант набрал 31 очко, в активе Клея Томпсона — 30 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» повел в серии со счетом 3:0 и уже в следующем матче может оформить чемпионство. Четвертый матч серии пройдет 10 июня.

Плей-офф НБА. Финал. 3-й матч

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) —113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29).