Вашингтон, 8 июня, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Он подчеркнул, что заинтересован «в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений» между Россией и США. Говоря об интервью, которое Путин дал журналистке NBC Мегин Келли, Стоун отметил, что, несмотря на жесткость вопросов, спорить с президентом РФ она не могла.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Она не могла спорить с ним и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей», — сказал Стоун, добавив, что Путин, в отличие от Келли, знает о чем говорит.

Стоун добавил, что сам он — не журналист и использовал другой подход, снимая кино. Тогда как Келли брала интервью, задавая вопросы, «как из пулемета».

На кабельном канале Showtime с 12 по 15 июня выйдет в эфир новый документальный фильм Оливера Стоуна — «Интервью с Путиным». Он состоит из 12 интервью с российским лидером, которые Стоун брал на протяжении двух лет.

Режиссера в США уже упрекают в симпатии к президенту РФ, так же, как Стоуна критиковали за интервью с лидерами Кубы Фиделем Кастро и Венесуэлы Уго Чавесом.