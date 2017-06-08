Сочи, Краснодарский край, 8 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Режиссер Алексей Учитель получил письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской, в котором бывший прокурор Крыма просит предоставить эксперту для оценки еще не вышедший фильм «Матильда». Об этом сам режиссер рассказал телеканалу НТВ на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Матильда Кшесинская

«Накануне (6 июня) состоялось историческое событие — я получил от нее (Поклонской) персональное письмо», — говорит Учитель.

По словам режиссера, в послании парламентария содержалась просьба предоставить картину «Матильда» для оценки эксперту. Учитель ответил бывшему прокурору Крыма, что не намерен этого делать, так как закон не предусматривает такие формы контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» намечена на 6 октября 2017 года. Она пройдет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и станет первой кинопремьерой в его истории. В картине повествуется о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее заявила, что образ канонизированного императора Николая II в фильме «Матильда» не может не оскорблять религиозные чувства, и заказала экспертизу сценария и трейлера картины. Имена экспертов не назывались, а ее результаты были подвергнуты сомнению.

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