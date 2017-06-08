Магадан, 8 июня, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Участок дороги, который стал причиной чрезвычайной ситуации, расположен на берегу бухты Нагаева Охотского моря. Угроза разрушения дорожного полотна возникла из-за обрушения части берега и подмыва склона сопки приливными волнами и осадками. Ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения дороги распорядился глава региона Владимир Печёный. В правительстве региона уже ведётся работа по проектированию берегоукрепительных сооружений на аварийном участке.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт дороги

По сообщениям местных жителей, в проблемном состоянии участок дороги находится уже давно, притом что эта трасса достаточно оживлённая, и по ней передвигаются в том числе грузовые автомобили. Дорога расположена высоко на краю обрыва, под ней — набережная, которая считается местом отдыха горожан.

Напомним, 25 мая о необходимости оперативно решать вопросы с разрушенным участком дороги заявил Владимир Печёный. Тогда он констатировал, что быстро отремонтировать опасное шоссе мешают сложности с координацией деятельности различных структур и отсутствие федерального софинансирования на укрепление берега. Деньги на эти цели глава региона ранее просил у полпреда президента РФ Юрия Трутнева.