Радио REGNUM: первый выпуск за 8 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Украина вступит в НАТО так же, как Черногория;
- Кремль отреагирует в случае введения Украиной виз для граждан РФ;
- Власти Иракского Курдистана назвали дату референдума о независимости;
- Посол ЕС в РФ ушёл от ответа о военной напряжённости в Балтийском регионе;
- Обвального падения рубля до конца года не будет;
- Очередной скандал с мэром Сочи.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/342