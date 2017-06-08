Вена, 8 июня, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Австрийские вооруженные силы не могут принять участие в мониторинговой операции НАТО в Средиземном море из-за несогласия Турции, пишет 7 июня Der Kurier.

Кукрыниксы. НАТО

Напомним, что Австрия не является членом НАТО, но имеет статус партнера, что позволяет ей принимать участие в партнерских программах альянса.

«Наша армия не может участвовать в мониторинговой миссии НАТО, так как Анкара выступила против», — сообщил директор Института европейской политики и политики в области безопасности Иоганн Франк в интервью изданию.

Турция бойкотирует участие Австрии из-за того, что Вена неоднократно призывала Брюссель прекратить все переговоры с Анкарой по поводу ее возможного членства в ЕС.

Австрийские деятели объясняют желание прекратить переговоры тем, что в Турции не соблюдаются европейские ценности и нарушаются права человека.

Это, конечно же, не устраивает Анкару, пишет издание. Поэтому она пользуется своими правами в рамках НАТО и бойкотирует участие Австрии.

Дело в том, что участие какого-либо из партнеров НАТО в различных миссиях происходит только после единогласного одобрения всеми странами-членами.

На протяжении 17 лет австрийские военные участвуют в миссиях НАТО. Теперь, в связи с «бойкотом» Турции, будущее Австрии в роли партнера НАТО неизвестно, пишет издание.

«Мониторинговая операция касается также и наших интересов безопасности, — добавляет Франк. — Со стороны Турции глупо не позволять нам принимать участие в миссиях альянса из-за личной неприязни».