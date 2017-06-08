Пекин, 8 июня, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Пекин отклонил 7 июня доклад Пентагона о военном развитии Китая, утверждая, что Китай осуждают за защиту его суверенитета и территориальной целостности, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Mod.gov.cn НОАК

«Доклад безответственен в части фактов и замечаний, касающихся строительства национальной обороны Китая, а также в нем идет осуждение действий, направленных на защиту суверенитета, целостности и безопасности страны. Китай твердо заявляет о несогласии», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, реагируя на доклад Министерства обороны США Конгрессу, касающийся развития вооруженных сил КНР в 2016 году.

Хуа заявила о мирном характере развития армии КНР, направленном на укрепление обороноспособности страны в целях обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.

«Национальная оборона КНР ставит целью обеспечение национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, что является неотъемлемым правом суверенной страны», — добавила она.

«Мы надеемся, что США откажутся от ментальности периода холодной войны и вместо этого рационально взглянут на военное развитие КНР», — продолжила она, призвав США сделать шаг навстречу стабильному развитию двусторонних отношений.

Напомним, что в 97-страничном докладе говорится о планах Китая построить дополнительные военные базы в странах, с которыми у него сложились долгосрочные партнерские отношения, вроде Пакистана.

Отметим, что мощь вооруженных сил КНР значительно выросла за последнее десятилетие. Так, у Китая появилось целых два авианосца, способных обеспечивать интересы Поднебесной не только в ближней акватории, но и далеко за пределами страны. Кроме того, многие эксперты предполагают, что ведется строительство военных баз в Пакистане (Гвадар и Пасни), а также есть планы строительства баз на Мальдивских островах и в Шри-Ланке, что, как полагают эксперты, не может не вызывать опасений у США, наблюдающих за стремительным укреплением их главного конкурента на геополитической арене.