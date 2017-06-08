Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2017, 05:56 — ИА Регнум. В поселке Ключи на Камчатке выпало около 1 мм вулканического пепла. Его принесло ветром от вулкана Шивелуч, который произвел очередной выброс пепла, сегодня, 8 июня. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС региона, высота столба пепла на исполине составила до 8 км.

Шивелуч

Читайте также: С вулкана Шивелуч на Камчатке сошел пирокластический поток

«С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 25 километров в юго-западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа находится поселок Ключи. В населённом пункте наблюдалось незначительное выпадение пепла, не представляющего угрозы здоровью и жизнеобеспечению населения», — отметили в МЧС.

Читайте также: Шлейф от выброса на вулкане Шивелуч на Камчатке протянулся на 115 км

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня вулкан также выбросил пепел на 8 км. Тогда незначительное выпадение частиц отмечали в поселке Усть-Камчатск.

С вулкана Шивелуч 17 мая сошел мощный пирокластический поток. Он разделился на несколько небольших «усов».

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки.