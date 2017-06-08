Казань, 8 июня, 2017, 06:03 — ИА Регнум.

Порядка 145 социальных ипотечников из Набережных Челнов переведут из предварительного списка в реестр, если они успеют до 1 сентября заключить договоры с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан». Все претенденты поставлены на учёт до 19 июня 2013 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По действующим правилам, они должны будут ежемесячно вносить обязательный платёж в размере 11% от средней рыночной стоимости, которая установлена на 2016 год. В 2017 году взносы для участников программы социальной ипотеки составят всего 3 843,29 рубля. Для сравнения, средний ежемесячный платёж по рыночным ставкам ипотеки на новое жильё в регионе составляет 35 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за четыре месяца 2017 года в республике по программе социальной ипотеки уже построено 66 домов на 2 тыс. 994 квартиры. Продолжается строительство ещё 145, из которых в высокой стадии готовности находятся 62 объекта.

Добавим, к августу 2017 года НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» планирует завершить проектирование первого многоквартирного дома. Он будет построен в рамках программы социальной ипотеки в татарском городе Лаишево, что в 55 км от Казани. Микрорайон «Сайдашево — Юбилейная» займёт участок площадью 2,6 га.

Первый дом рассчитан на 62 квартиры. По условиям программы социальной ипотеки, проектировать объект начинают только после того, как в доме оформлены договоры не менее чем на 50% квартир. В целом здесь к концу реализации проекта, который будет зависеть от темпов заключения договоров, должны поселиться 611 семей.