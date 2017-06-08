Анкара, 8 июня, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Поправки к законодательству Турции, согласно которым будет усилено оборонное сотрудничество с Катаром, приняты депутатами турецкого парламента, сообщает Daily Sabah.

Турецкие военные во время учений

Теперь турецкие власти могут отправлять военных на расположенную в Катаре базу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня руководство Турции решало вопрос о поправках в законодательство, позволяющих разместить в Катаре турецкий военный контингент.

Напомним, 5 июня вокруг Катара разразился дипломатический скандал. К 8 июня десять стран разорвали с Дохой дипломатические отношения, мотивируя это тем, что, как они утверждают, Катар финансирует международные террористические группировки и является дестабилизирующим фактором на территории Ближнего Востока.

Речь идет о следующих странах: Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал это решение, заявив 6 июня, что Анкара приложит все усилия для урегулирования возникшего дипломатического кризиса и продолжит развивать отношения с Катаром.

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