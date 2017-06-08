Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2017, 05:42 — ИА Регнум. С начала 2017 года на Камчатке невыездными за границу из-за долгов по коммунальным услугам стал еще 931 человек, а в 2016 — закрыли границу для 900 местных жителей. Но, как сообщили ИА REGNUM в Камчатскэнерго, за это время 98 должников оплатили счета.

Дарья Антнова ИА REGNUM Долги

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Таким образом, сейчас выехать за границу из-за долга перед ресурсноснабжающими организациями не могут 1733 жителя Камчатки. На них приставами вынесены специальные постановления об ограничении выезда за пределы страны.

«Долги этих людей превышают, в общей сложности, 140 млн рублей. Индивидуальные суммы варьируются от 10 до 100 и более тысяч рублей», — пояснили энергетики.

Они при этом отмечают, что готовы работать с каждым должником отдельно и заключать договоры реструктуризации. Но не все на это идут, поэтому приходится подавать в суд и добиваться выплаты денег, в том числе и ограничительными мерами.

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По последним данным, долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую энергию составил 2,5 млрд рублей. Долг управляющих организаций и прочих потребителей — 4,8 млрд рублей.

Многомиллионные неплатежи затрудняют выполнение ремонтных программ Камчатскэнерго, ставят под угрозу своевременные расчеты энергетиков с транспортными и топливными компаниями, подрядными организациями, угрожают стабильному и безаварийному прохождению осенне-зимнего периода.