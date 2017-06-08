Токио, 8 июня, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Запуск Северной Кореей нескольких баллистических ракет не повлиял на безопасность Японии, сообщил журналистам 8 июня японский министр иностранных дел Фумио Кисида.

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«Ничего такого, что могло бы угрожать безопасности Японии в ближайшее время, не зафиксировано», — отметил министр.

По словам Кисиды, Пхеньян вновь решился на провокационный шаг, что совершенно недопустимо. Министр отметил, что по этому вопросу Токио взаимодействует с Сеулом и Вашингтоном.

Напомним, 31 мая японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о необходимости решения проблемы обострения ситуации на Корейском полуострове мирным и дипломатическим путем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня Пхеньян запустил несколько противокорабельных баллистических ракет. Пролетев 200 км, они упали в Японское море — вне пределов исключительной экономической зоны Японии.

В Токио в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи был созван Совет национальной безопасности.