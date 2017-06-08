Ивановская область, 21 января, 2014, 10:43 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения в работе Шуйской психиатрической больницы выявила прокурорская проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 января в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

В частности, проверка показала, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях прачечной учреждения отсутствует требуемое количество огнетушителей, а на дверях пищеблока и склада больницы нет обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. Кроме того, установлено, что в учреждении отсутствует специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и иных первичных средств пожаротушения.

Кроме того, проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, установлено, что пищеблок и прачечная учреждения находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение влажной и генеральной уборки. В указанных помещениях не устранены текущие дефекты отделки, установлено наличие следов протечек на потолке и стенах, следов сырости, плесени, дефектов настенных и напольных покрытий. Для питания пациентов используется посуда со сколами и трещинами, выявлены нарушения требований хранения продуктов питания, используемых для приготовления пищи для пациентов.

По итогам проверки прокуратурой в адрес учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении. Также в отношении главного врача учреждения возбуждено два дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены ч. 1 ст. 20.4 и 6.3 КоАП РФ.