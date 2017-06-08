Вена, 8 июня, 2017, 05:44 — ИА Регнум. К 2020 году финансирование научных исследований в Австрии увеличится до €140 млн, сообщает Der Kurier.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Об этом гласит принятая 7 июня на заседании Совета министров законодательная инициатива: Австрийский фонд научных исследований, технологий и развития получит самое большое финансирование за все время его существования.

Фонд был создан в 2003 году в целях содействия развитию в стране междисциплинарных исследований.

«Дополнительное финансирование послужит стимулом для новых исследований, в том числе в сфере конкурентного продвижения», — отмечает министр образования и науки Харальд Марер.

Помимо этого, Совет министров принял еще несколько законодательных инициатив. Среди них продление до 2021 года инициативы «Образование для взрослых», которая подразумевает, что все взрослые смогут бесплатно восстановить или улучшить свои знания во многих сферах.