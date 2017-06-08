Казань, 8 июня, 2017, 05:32 — ИА Регнум.

В Татарии только 21,9% исков прокуратуры, поданных в интересах вкладчиков трёх проблемных банков, чьи деньги были переведены в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», удовлетворены судами. Больше всего исковых заявлений, а именно 218, подготовлено и направлено в суд в пользу вкладчиков ПАО «Татфондбанк». По 50 из них суды уже отказали, но 42 находятся в стадии обжалования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры РТ, 15 исков поданы в защиту вкладчиков ПАО «Тимер Банк», из них судьи удовлетворили четыре.

succo Суд

Читайте также: Клиенты «Тимер Банка» обращаются в прокуратуру из-за невозврата вкладов

Всего прокурорами было подано в Вахитовский районный суд Казани 237 исков, из которых решение в пользу истца было лишь по 52. По четырём искам, поданным в интересах вкладчиков ПАО «ИнтехБанк», решения пока не вынесены.

Как сообщает ИА REGNUM, кроме прокуроров в качестве истцов выступают и сами вкладчики. В суд уже поступило 752 иска, из которых 64 удовлетворены (8,51% от общего числа), а по 149 отказано. В апелляции были обжалованы 28 судебных решений.

По информации из базы суда, за первую неделю июня в Вахитовский районный суд поступило 34 иска к ПАО «Татфондбанк». В адрес «Тимер Банка» и «ИнтехБанка» было подано три и четыре иска соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реестры кредиторов банков будут закрыты 31 июля 2017 года. Конкурсному управляющему «ИнтехБанка» на середину мая предъявили требования 2 682 заявителя, а «Татфондбанк» к маю получил требования от 12 207 заявителей.

В республике за 2017 год лицензии лишились несколько банков. Среди них — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Спурт Банк», «Татагропромбанк» и «Анкор Банк». «Тимер Банк» с 20 февраля 2017 года для предупреждения банкротства находится под временным управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. 20 февраля Банк России назначил временную администрацию.

Также читайте: Вкладчики «Татфондбанка» из десяти городов выходят на единый пикет

После проблем с ликвидностью во втором по величине банке региона — «Татфондбанке» — 19 декабря «ИнтехБанк» сообщил, что приостанавливает работу офисов «по техническим причинам» и перестаёт обслуживать клиентов. Банк России 23 декабря возложил на АСВ функции временной администрации по управлению кредитной организацией.

Банк России 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у «ИнтехБанка» и «Анкор Банка», одновременно был лишён лицензии и «Татфондбанк».

ПАО «Татфондбанк» был признан банкротом решением суда от 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года. Сейчас в судах экс-вкладчики банка, чьи денежные средства в рамках договора доверительного управления были переведены в дочернюю структуру банка — инвестиционную компанию «ТФБ Финанс», пытаются вернуть свой статус и попасть в реестр кредиторов. Истцы доказывают, что подписали документы под воздействием обмана и заблуждения.

Также продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, главным фигурантом которого является председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин.