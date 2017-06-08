Нью-Йорк, США, 8 июня, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Комментируя решение администрации американского президента Дональда Трампа «депортировать иммигрантов» в соответствии с новым миграционным законодательством, Куомо заявил, что можно начинать прямо с него.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Статуя Свободы. Нью-Йорк

«Ньюйоркцы знают, что все мы являемся иммигрантами», — сказал он.

Куомо пояснил, что не мигранты — это те, чьи предки — коренные жители страны. Сам губернатор в этой связи назвал себя мигрантом, поскольку его дед переехал в США из Италии.

«И ты тоже иммигрант, мой друг, — сказал он в адрес Трампа. — Ты хочешь депортировать иммигрантов? Начни с меня, потому что я иммигрант».

Напомним, 27 января 2017 года Трамп подписал указ «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединённые Штаты» об ограничении въезда в страну для определенных категорий лиц. 28 января суд в Нью-Йорке принял постановление, дающее возможность временно находиться на территории страны лицам, прилетевшим в страну с открытыми визами.

Меры введены в отношении граждан Сомали, Ирана, Ирака, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Позже Ирак был исключен из списка.