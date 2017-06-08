Анкара, 8 июня, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Главе МИД Германии Габриэлю Зигмару не удалось убедить турецкое правительство разрешить немецким депутатам визит на авиабазу Инджирлик, где находятся военные бундесвера.

Александр Горбаруков @ ИА REGNUM Эрдоган

280 немецких военных уже на протяжении полутора лет участвуют в боевых действиях в рамках международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана важно лишь то, что происходит между Анкарой и Берлином в двустороннем порядке.

Эрдоган не смягчит свой авторитарный курс, пишет 7 июня Der Kurier.

Все началось еще в июне 2016 года, когда немецким депутатам было впервые отказано в посещении Инджирлик из-за того, что бундестаг принял резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.

На протяжении 2017 года турецкое правительство обращается с критикой в адрес Германии из-за того, что она предоставляет убежище бывшим турецким чиновникам, которые преследуются в Турции из-за подозрений в их причастности к организации военного переворота в июле 2016 года.

Это говорит о том, что Турция ставит свои интересы и обиды выше борьбы с международным терроризмом, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, бундесвер разместит своих военных на военно-воздушной базе в Иордании.

Дислоцирование всех военных займет от двух до трех недель, а самолетов-разведчиков Tornado — от двух до трех месяцев.