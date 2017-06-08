Вашингтон, 8 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Встреча заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Томаса Шэннона с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым состоится в России 23 июня, передает телеканал АВС.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Отмечается, что встреча планируется на фоне сообщений о том, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения России доступа к двум дипломатическим объектам в США — в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Достоверность этих сведений Госдепартамент не подтвердил. Как сказал старший советник госсекретаря США Роберт Хэммонд, «между США и Россией не достигнуто никаких соглашений».

«Цель встречи — разрешить длинный перечень небольших вопросов, накопившихся между двумя странами», — сказал он.

Напомним, российским дипломатам и их семьям был закрыт доступ к дипломатической собственности в Нью-Йорке и Мэриленде администрацией 44-го президента США Барака Обамы из-за того, что Россия якобы вмешалась в американские выборы 2016 года, а также из-за того, что в России якобы преследовали дипломатов из США.

29 декабря 2016 года Обама своим указом ввел новые санкции против юридических и физических лиц России. Было объявлено о высылке из США 35 сотрудников российского посольства, а оставшимся сотрудникам и их семьям был запрещен доступ в комплексы зданий, где персонал посольства России традиционно празднует Новый год и Рождество.

Во время визита в Новую Зеландию госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что американский президент распорядился восстанавливать отношения с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня Рябков заявил, что американские спецслужбы, которые в отсутствие реальных фактов распространяли ложные заявления о «вмешательстве» России в выборы в США, делали это по указке Обамы.