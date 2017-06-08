Берлин, 8 июня, 2017, 04:56 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) значительно отстает от своего главного оппонента Союза ХДС/ХСС (Христианско-демократическая партия и Христианско-социологическая партия), поэтому ее лидер Мартин Шульц предлагает пенсионные реформы, благодаря чему надеется на рост популярности СДПГ, пишет 7 июня Der Kurier.

Рембранд ван Рейн. Портрет старика

Согласно последним социологическим опросам, партия социал-демократов заручилась поддержкой всего 23%, это на 15% меньше показателей Союза ХДС/ХСС: самый низкий показатель с марта 2017.

План Мартина Шульца — увеличить пенсионные выплаты до €78 млрд к 2030 году через налоги и взносы граждан Германии.

Планируется также увеличить пенсионный возраст до 70 лет.

Однако многие эксперты сомневаются, что социал-демократы смогут «продвинуться вперед» благодаря планам по осуществлению пенсионных реформ.

Во-первых, потому что она является довольно спорной в политических кругах Германии, а во-вторых, перегнать социал-демократам Союз ХДС/ХСС «вряд ли» удастся.

Напомним, выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.