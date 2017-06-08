Пекин, 8 июня, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Представители ведущих СМИ стран БРИКС обсудили меры ведения практического сотрудничества в рамках организации на заседании президиума медиа-форума стран БРИКС 7 июня в Пекине, передает агентство «Синьхуа».

Bfmufa.ru БРИКС

Исполнительный президент медиа-форума БРИКС и президента китайского информационного агентства «Синьхуа» Цай Минчжао заявил, что его агентство инвестирует $1 млн на создание фонда развития сотрудничества между ключевыми СМИ, входящими в структуру БРИКС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Цай встречался на форуме с гендиректором ТАСС Сергеем Михайловым. Стороны обсудили совместное сотрудничество, а также договорились более тесно работать друг с другом в медиапространстве.

Напомним, что Медиа-форум БРИКС — совместное мероприятие крупнейший медиа-групп стран БРИКС, в котором примут участие руководители 25 основных СМИ из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.