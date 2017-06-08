Казань, 8 июня, 2017, 04:49 — ИА Регнум.

Следственные органы решают вопрос избрания меры пресечения для замглавы исполкома Казани Ивана Кузнецова, чьё задержание подтвердил СУ СК России по республике. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки должностным лицом в крупном размере»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

(сс) Фемида

Кузнецов был задержан в момент получения взятки в размере 500 тысяч рублей, потому преступление не было доведено до конца по не зависящим от него причинам. По вменяемой статье предусмотрено несколько видов наказания: штраф в размере от 2 до 4 миллионов рублей или от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки, лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового. В случае осуждения чиновнику также грозит до 10 лет лишения права занимать определённые должности.

По предварительным данным следствия, Иван Кузнецов в мае 2017 года потребовал у одной из коммерческих организаций 500 тыс. рублей за беспрепятственное осуществление их деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в следственном комитете отказывались от комментариев по факту задержания 34-летнего чиновника, хотя информация об этом просочилась в местные СМИ.

Добавим, в исполкоме Казани 34-летний Иван Кузнецов с 14 октября 2013 года курирует вопросы экономического развития. В администрации города он работает с 2006 года, начав с должности ведущего специалиста отдела обеспечения мероприятий управления делами аппарата исполкома Казани. С 2006 по октябрь 2013 года Кузнецов работал сначала помощником, а потом советником главы муниципального образования.

Иван Кузнецов родился в Нижнекамске в 1983 году, а в 2005 году окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Менеджмент организации».