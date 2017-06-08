Пекин, 8 июня, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Китай подтвердил, что его позиция по развертыванию американской системы ПРО на Корейском полуострове остается неизменной, передает 7 июня агентство «Синьхуа».

Roman Harak КНДР и КНР

Ранее в СМИ сообщалось, что Южная Корея приостанавливает дальнейшее развертывание американской системы THAAD на своей территории до тех пор, пока не будет оценено воздействие ее размещения на окружающую среду.

В ответ на это решение пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай будет пристально наблюдать за обсуждением этого вопроса в Южной Корее, а позиция Поднебесной касательно развертывания американской ПРО в регионе остается той же и по форме, и по содержанию.

Читайте также: Сеул может вернуть США комплекс ПРО THAAD

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал распоряжение прекратить развертывание ПРО до тех пор, пока не будет проведена оценка рисков, поскольку не видит в системе острой необходимости.

Напомним, что южнокорейский лидер также выразил готовность вести диалог с КНДР, против которой формально разворачивается ПРО, чтобы смягчить напряженность. Китай же считает, что система нацелена на его безопасность и стратегические интересы.