Вашингтон, 8 июня, 2017, 04:25 — ИА Регнум. ‍Предотвращение ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном является целью создания «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине, заявил автор документального фильма в интервью Star Tribune.

Оливер Стоун

В преддверии выхода фильма на кабельном канале Showtimе Стоун отметил, что США должны услышать точку зрения, которая отличается от принятой в Вашингтоне и в Соединенных Штатах в целом.

«Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений», — пояснил Стоун.

Напомним, «Интервью с Путиным» выйдет на телеэкраны 12 июня. Режиссер работал над ним в течение двух лет. Для этого он взял у российского президента 12 интервью.

В конце апреля Стоун, комментируя готовящийся фильм, отметил, что «Путин — один из наиболее важных мировых лидеров». По его словам, Вашингтон «объявил его заклятым врагом». В этой связи «очень важно послушать, что он хочет сказать».

Читайте также: Оливер Стоун рассказал о своем новом фильме про Владимира Путина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 7 июня, что фильм «Интервью с Путиным» в Кремле ждут с нетерпением.