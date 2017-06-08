Владивосток, 8 июня, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Таможенных брокеров Дальнего Востока обвинили в безответственности. Проверка АО «ГЛОНАСС» показала, что именно из-за их корыстных мотивов автолюбители сегодня вынуждены платить штрафы за простой подержанных иномарок на складах. Проблему дефицита систем вызова экстренных оперативных служб специалисты пообещали решить к августу 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Дорога

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По данным АО «ГЛОНАСС», осведомлённые о необходимости оснащать подержанные иномарками системами вызова экстренных оперативных служб брокеры автолюбителей в известность относительно нововведения не поставили, что привело к кризисной ситуации в начале 2017 года. Граждане продолжали ввозить машины, но использовать их не могли.

«За безответственность и корыстные мотивы брокеров должны отвечать граждане, вынужденные платить штрафы за простой автомобилей на складах», — акцентировала компания-оператор.

Кроме того, в рамках проверки вскрылось, что таможенные посты в Приморье выдали чуть более 2,5 тыс. паспортов транспортных средств с отметкой об установке «ГЛОНАСС», хотя регион получил уже 5,2 тыс. комплектов оборудования.

«Во Владивостоке брокеры выходят на «Зеленый угол», где перепродают автомобили, и с установленной аппаратурой, и с большой наценкой. Несоответствие в цифрах также обусловлено тем, что граждане покупают автомобили и аппаратуру на Дальнем Востоке, а после едут в свой регион, оформляя автомобиль по месту жительства», — обозначил оператор.

Специалисты пришли к выводу, что проведение новых конкурсов по выбору компаний, которые займутся продажей систем «ГЛОНАСС», будет нецелесообразным до тех пор, пока рынок ДФО не будет оснащён необходимым количеством модулей.

«Проблема дефицита аппаратуры будет решена к августу 2017 года», — заверили в АО «ГЛОНАСС».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморского края официально подтвердили наличие спекуляций и монополии на региональном рынке «ГЛОНАСС» в начале мая 2017 года. Однако в беседе с корреспондентом ИА REGNUM автоюрист Александр Огневский признался, что возникновение этой ситуации предсказывалось ещё зимой 2016 года. Специалист посоветовал обманутым автовладельцам идти в прокуратуру и УФАС.