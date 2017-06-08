Москва, 8 июня, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Политика Европейского союза в отношении России будет изменена в обозримом будущем, в том числе и по антироссийским санкциям, заявил постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов в интервью газете «Известия».

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Отвечая на вопрос о том, будут ли продлены санкции ЕС в отношении Москвы, российский дипломат ответил, что гадать не стоит. Известно, что вопрос одного из трех пакетов антироссийских санкций будет рассматриваться в конце июня.

«Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику», — сказал он.

По его словам, нельзя точно сказать, в июне произойдет поворот, или придется ждать еще полгода.

«Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности, — сказал он. — Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно».

Чижов пояснил, что вопрос с антироссийскими санкциями официально обсуждается каждые полгода на разных уровнях. Представители ряда государств предлагают ослабить санкции, но есть и другие страны, настаивающие на ужесточении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянные представители стран — членов ЕС 6 июня договорились продлить еще на один год санкции в отношении Крыма. Если евробюрократы не передумают, то Совет по иностранным делам одобрит это решение на очередном заседании, запланированном на 19 июня.