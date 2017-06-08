Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Капитального ремонта не было с момента постройки, сейсмостойкость упала на 2,7 балла, денег на содержание нет — в столице Камчатки прокуратура потребовала от властей города исправить все нарушения в здании главной автостанции, с которой автобусы уходят не только по маршрутам краевого центра, но и в другие населенные пункты региона, а в случае невозможности проведения работ — снести опасный для людей объект.

Петропавловск-Камчатский

Читайте также: Более тысячи домов Камчатки могут не выдержать землетрясения

Здание было построено в 1967 году. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, по заключению экспертизы техническое состояние стен и балок перекрытия здания оценивалось как ограниченно-работоспособное, а состояние крыши и кровли — недопустимое к эксплуатации. При этом фактическая сейсмостойкость здания составляет 6,3 балла при нормативной 9,0 (дефицит сейсмостойкости 2,7 балла).

«По результатам обследования эксперты сделали вывод, что дальнейшая безопасная эксплуатация здания «Автостанция» недопустима», — отметила Шунина.

В мэрии Петропавловска со всеми претензиями согласны. Там уже поручили освободить здание от всех арендаторов и подготовить документы по выводу объекта из эксплуатации.

Читайте также: Яровая предложила не сейсмоукреплять старые дома, а строить новые

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, власти края и города прорабатывают вопрос о строительстве нового автовокзала в Петропавловске-Камчатском. Предполагается, что строительство автовокзала может быть включено в инвестиционную программу на ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что для Дальнего Востока нужно усовершенствовать программу сейсмоукрепления, и более рачительным и эффективным будет не укрепление старых, а гарантированное строительство новых сейсмобезопасных домов.

Камчатка одна из первых в стране получила из федерального бюджета деньги на строительство и сейсмоусиление жилья и социальных объектов. Федеральная программа реализуется в крае с 2009 года. За это время в Петропавловске-Камчатском построены 35 многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 90 тысяч квадратных метров, сейсмоусилено 45 домов и 13 объектов социальной сферы. В общей сложности, в новое жилье переехали 1600 семей, ранее проживавших в домах с дефицитом сейсмостойкости. Сейчас к заселению готовятся 4 последних дома на 312 квартир.

Камчатский край направил новую заявку на финансирование в Минстрой РФ, однако в 2018 году действие программы заканчивается. Поэтому губернатор Владимир Илюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в февраля попросил его посодействовать продлению программы.