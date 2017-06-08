Сочи, Краснодарский край, 8 июня, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Личное письмо было направлено депутатом Госдумы Натальей Поклонской («Единая Россия») российскому режиссеру Алексею Учителю, передает НТВ.

Николай II

Учитель перед церемонией открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи рассказал о ситуации, которая складывается вокруг его фильма «Матильда», еще не вышедшего в прокат. На вопрос, общался ли он лично с Поклонской, режиссер ответил:

«Вы знаете, вчера состоялось историческое событие — я получил от нее персональное письмо».

На вопрос журналиста, были ли в послании проклятия, Учитель ответил, что в нем фигурировало слово «уважаемый». Но вообще, по его мнению, «это странное письмо».

Депутат попросила режиссера представить картину для оценки ее эксперту. По мнению Учителя, это требование необоснованно, ведь такие формы контроля не предусмотрены законом.

Комментируя сложившуюся ситуацию, режиссер отметил, что, несмотря на давление, работа над картиной продолжается. В конце июня она будет полностью закончена, и в октябре состоится премьера «Матильды».

"Но то, что происходит, — это полное безобразие, — сказал он. — Некое личное представление о фигуре Николая II и личное отношение к нему, которое может быть. Но оно переносится на депутатские полномочия. И нас замучили проверками — не творческими, а финансовыми».

Напомним, Поклонская ополчилась на фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором фигурируют цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) и балерина Матильда Кшесинская. В картине показаны личные отношения между Николаем и артисткой, в которую он был влюблен.