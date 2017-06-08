Благовещенск, 8 июня, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Стоимость продовольственных товаров в Амурской области на конец мая 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,3%. Однако, несмотря на общую статистику, по ряду позиций отметился значительный рост цен — это касается картофеля и свеклы, винограда и лимонов, а также другой продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

PDPhotos Картофель

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По данным последнего мониторинга Амурстата, на конец мая 2017 года по сравнению с апрелем икра лососевых рыб подорожала на 2,3%, мороженая рыба — на 1,8%, рыбные консервы — 1,9%, минеральная вода и соки — до 1,3%.

Увеличение цен наблюдалось среди плодоовощной продукции. Так, стоимость картофеля выросла на 15,3%, свеклы — 15,2%, лук подорожал на 9%. Цены на виноград увеличились на 5%, на лимоны — 4,8%. Свежая капуста подорожала на 3,6%, морковь — на 2%.

Вместе с тем за последний месяц наибольшее снижение стоимости произошло в случае с куриными яйцами — 15,3%, огурцами — 13%, свежими помидорами — 11,7%, замороженными овощами — 10,1%.

В целом по Амурской области на 1% подорожала стоимость минимального набора продуктов питания — свыше 4 405 рублей. Непосредственно в городе Зея этот показатель увеличился на 3,9% и составил более 5 022 рубля, в Свободном увеличился на 2,1% и составил более 4 595 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата индекс потребительских цен в мае 2017 года составил 100,4%. В значительной степени подорожала плодоовощная продукция: цены на белокочанную капусту выросли в 1,4 раза, на картофель, лук, морковь и свёклу — в 1,2−1,3 раза, лимоны — на 11,1%, яблоки — на 7,5%.