Сеул, 8 июня, 2017, 03:19 — ИА Регнум. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, противокорабельные ракеты запущены из района порта Вонсан (провинция Канвондо, Северная Корея).

Haz.de Запуск. КНДР

«Северная Корея выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представляющих собой ракеты класса «земля — корабль», сегодня утром из окрестностей Вонсана, провинция Канвондо», — говорится в сообщении.

Дальность полета составила порядка 200 километров.

Ракеты упали в Японское море. По предварительным данным, они не попали на территорию, являющуюся исключительной экономической зоной Японии, сообщает Kyodo.

В Токио в связи с северокорейскими испытаниями созвали Совет национальной безопасности.

Напомним, в Японском море прошли учения ВМС США. 6 июня северокорейские военные эксперты заявили, что Пентагон, направивший авианосец Nimitz в район Корейского полуострова, ведет подготовку к «полномасштабной войне» против Пхеньяна.

Это, как утверждает Пхеньян, служит поводом для наращивания «производства мощных вооружений».