Пхеньян запустил баллистические ракеты «земля — корабль»
Сеул, 8 июня, 2017, 03:19 — ИА Регнум. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, противокорабельные ракеты запущены из района порта Вонсан (провинция Канвондо, Северная Корея).
«Северная Корея выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представляющих собой ракеты класса «земля — корабль», сегодня утром из окрестностей Вонсана, провинция Канвондо», — говорится в сообщении.
Дальность полета составила порядка 200 километров.
Ракеты упали в Японское море. По предварительным данным, они не попали на территорию, являющуюся исключительной экономической зоной Японии, сообщает Kyodo.
В Токио в связи с северокорейскими испытаниями созвали Совет национальной безопасности.
Напомним, в Японском море прошли учения ВМС США. 6 июня северокорейские военные эксперты заявили, что Пентагон, направивший авианосец Nimitz в район Корейского полуострова, ведет подготовку к «полномасштабной войне» против Пхеньяна.
Это, как утверждает Пхеньян, служит поводом для наращивания «производства мощных вооружений».