Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2017, 03:00 — ИА Регнум. На Камчатке помощник руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Иршат Шайхов обратил на себя внимание общественности после публикации деклараций за 2016 год — он заработал более 300 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM , его заработок обсуждается в социальных сетях и многих удивляют суммы в официальных документах.

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За 2016 год он заработал 309 млн 568 тыс. рублей, став таким образом, самым богатым чиновником на Камчатке.

В собственности Шайхова большой дом в 439 «квадратов», небольшая квартира и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Как он заработал такие деньги за год, в Росрыболовстве пока не объясняют.

При этом руководитель СВТУ Александр Христенко живет намного скромнее своего подчиненного — 1 млн 168 тыс. рублей за год.

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Иршат Шайхов хорошо известен в рыбной отрасли Камчатки. Как напоминает газета «Рыбак Камчатки», он был генеральным директор ООО «Крайс», ООО «Лойд», ООО «Лойд-фиш». В 2007-м стал советником, а затем заместителем губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. C 1 января 2008 года Иршат Шайхов работал заместителем председателя правительства — министром рыбного хозяйства края. В том же году принял участие в работе конкурсной комиссии, которая распределяла рыбопромысловые участки между камчатскими компаниями.

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Вскоре Иршат Разинович вернулся в бизнес, а спустя несколько лет стал помощником руководителя северо-восточного территориального управления Росрыболовства Александра Христенко.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы губернатора Камчатки Владимира Илюхина за 2016 год составили 9,4 млн рублей — это вместе с процентами от вкладов в банках.Член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев признан самым богатым сенатором с доходом в 2,6 млрд рублей. Отличились и депутаты Законодательного собрания Камчатки — самый богатый из них Игорь Евтушок заработал почти 2 млрд рублей.

Камчатская рыбная компания стала крупнейшим спонсором партии «Единая Россия» в 2016 году. Согласно финансового отчета партии «Океанрыбфлот» перечислил ей 44,9 млн рублей за 2016 год. Однако суммы пожертвований не могут превышать 43,3 млн рублей в год, поэтому компании вернули разницу.