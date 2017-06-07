Коалиция подтвердила «успех» авиаудара по Ат-Танфе: Дамаск понес потери
Вашингтон, 8 июня, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Потери, которые понесли войска, сражающиеся в Сирии на стороне Дамаска, подтвердили представители возглавляемой США международной коалиции, передает Russia Today.
Отмечается, что конкретный состав войск, поддерживающих Дамаск, представителям так называемой антитеррористической коалиции не известен.
Напомним, 6 июня 2017 года коалиция нанесла новый удар по сирийским правительственным силам. Проведена бомбардировка войск, находившихся «внутри зоны избежания конфликтов» в Ат-Танфе (расположен в Сирии на границе с Ираком и Иорданией).
По данным коалиции, сирийские войска представляли угрозу для американских войск, иорданцев и отрядов так называемой умеренной сирийской оппозиции, которые находятся в районе Ат-Танфа.
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Как утверждает командование коалиции, она не планирует воевать с войсками Дамаска, но будет защищаться в случае необходимости.
Напомним, в мае 2017 года коалиция уже наносила удар по войскам, воюющим на стороне Дамаска, в районе Ат-Танфа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийское министерство иностранных дел призвало коалицию прекратить авиаудары по позициям сирийских правительственных сил.
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