Вашингтон, 8 июня, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Потери, которые понесли войска, сражающиеся в Сирии на стороне Дамаска, подтвердили представители возглавляемой США международной коалиции, передает Russia Today.

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Отмечается, что конкретный состав войск, поддерживающих Дамаск, представителям так называемой антитеррористической коалиции не известен.

Напомним, 6 июня 2017 года коалиция нанесла новый удар по сирийским правительственным силам. Проведена бомбардировка войск, находившихся «внутри зоны избежания конфликтов» в Ат-Танфе (расположен в Сирии на границе с Ираком и Иорданией).

По данным коалиции, сирийские войска представляли угрозу для американских войск, иорданцев и отрядов так называемой умеренной сирийской оппозиции, которые находятся в районе Ат-Танфа.

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Как утверждает командование коалиции, она не планирует воевать с войсками Дамаска, но будет защищаться в случае необходимости.

Напомним, в мае 2017 года коалиция уже наносила удар по войскам, воюющим на стороне Дамаска, в районе Ат-Танфа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийское министерство иностранных дел призвало коалицию прекратить авиаудары по позициям сирийских правительственных сил.

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