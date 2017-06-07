Москва, 8 июня, 2017, 02:30 — ИА Регнум. США совершают большую ошибку, полагая, что можно брать и перекраивать тонкий баланс на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Восток — дело тонкое

Читайте также: Жертвами терактов в Тегеране стали 13 человек

«Если США считают, что можно своими интересами брать и перекраивать все договорённости, тонкий баланс на Ближнем Востоке, это большая ошибка. Приехал Трамп, дал сигнал Саудовской Аравии, что можно давить на Иран. Сразу же после этого начали давить на Катар, потом начали давить на Иран, после этого происходит противостояние, и это всё на фоне выборов в Иране, где победил умеренный президент», — обозначил эксперт.

«Это был большой шанс для США, чтобы стабилизировать отношения, впервые достигнуть перемирия, но вместо этого корявая международная политика приводит к тому, что регион, который граничит с двумя ядерными странами, Пакистаном и Индией, а с другой стороны скрыта ядерная страна Израиль, там начинается противостояние, — добавил Дмитрий Абзалов. — Напоминаю, что это Персидский залив, там 40% всех энергоносителей, что будет, если там будет война? Мы все это почувствуем».

Как сообщало ИА REGNUM, нападение террористов на жителей Тегерана произошло утром 7 июня. Первый теракт был совершён на территории иранского парламента, второй — у мавзолея Хомейни. Ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Число погибших в ходе терактов в Тегеране — 13 человек, число пострадавших — 43.

Президент США Дональд Трамп сказал, что Иран пал жертвой финансирования терроризма.