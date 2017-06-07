Москва, 8 июня, 2017, 02:24 — ИА Регнум. Московский государственный университет им. Ломоносова вошел в сотню лучших вузов мира в рейтинге Quacquarelli Symonds (QS), сообщается в опубликованных результатах исследования World University Rankings.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ. Москва

Московский вуз занял в рейтинге 95-е место. По сравнению с рейтингом 2016 года МГУ поднялся на 13 строчек. В первой сотне МГУ не был с 2010 года.

Кроме МГУ в рейтинг лучших вузов вошли еще 23 российских университета, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Впервые в рейтинге оказались Самарский национальный исследовательский университет и Университет ИТМО (Санкт-Петербург). Всего в перечне 959 вузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рейтинге QS за 2016 год представлено 22 российских университета.

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