Москва, 8 июня, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Всё больше людей и руководителей в мире понимают, что навязываемый США путь является тупиковым. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

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«Часто мы слышим, что начиная от проблем с избирательным законодательством в других странах, заканчивая дефицитом туалетной бумаги, во всём виноваты страшные русские хакеры, которые управляются из Кремля. При этом мы с вами достоверно знаем, что в течение всех лет существования после Советского Союза на нашу политику, на нашу общественную жизнь, на те решения, которые принимаются в России, активное влияние и прямое давление оказывали западные страны, в том числе открытым текстом администрация США», — напомнил депутат.

Сергей Железняк также отметил, что США поддерживали и поддерживают огромное количество общественных и даже политических сил, которые ставят своей целью смену власти в России.

«По сути, за исключением нескольких стран, которых можно перечислить на пальцах одной руки, во внутренние дела всех других государств вмешивались США и их сателлиты из Европы, — заявил Железняк. — То, что развязывают в отношении России, не имеет смысл повторять. Наши действия в любом случае будут не симметричны. Мы считаем, что всё больше людей и руководителей в мире понимают, что тот путь, который навязывают США, он тупиковый. Поэтому они всё больше ищут и находят партнёра в лице нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, о «российском вмешательстве» активно заговорили во время президентской избирательной кампании 2016 года. Проигравшая на выборах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила в своём поражении Россию, якобы имеющую отношение к публикации материалов её переписки в период работы в должности госсекретаря США, которую она в нарушение закона вела с личного компьютера.