Бухарест, 8 июня, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Йоханнис выразил благодарность руководству ЦРУ за «плотное и всестороннее сотрудничество с партнерами из разведслужб Румынии, основанное на доверии, открытости и взаимной поддержке». Такое взаимодействие, по его словам, является важной частью стратегического партнерства между двумя странами.

European People's Party Клаус Йоханнис

Йоханнис обратил внимание на то, что Румыния является «ценным партнером» для Соединенных Штатов, «особенно в том, что касается исследования ситуации в регионе Черного Моря, Западных Балкан и Восточного соседства, а также гибридных угроз на восточном фланге НАТО». Румыния, по его словам, «умеет использовать разведывательные службы» и является «поставщиком безопасности» в регионе.

Руководство ЦРУ высоко оценило сотрудничество с профильными службами в Румынии. «Выражаем признательность за прекрасное сотрудничество с партнерами разведслужб Румынии, которые находятся среди первых спецслужб в Европе, наладивших с американской службой отношения, основанные на высоком уровне доверия и бесперебойной последовательности работы», — заявил Помпео.