Президент Румынии в ЦРУ: Бухарест знает, что такое разведка
Бухарест, 8 июня, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Йоханнис выразил благодарность руководству ЦРУ за «плотное и всестороннее сотрудничество с партнерами из разведслужб Румынии, основанное на доверии, открытости и взаимной поддержке». Такое взаимодействие, по его словам, является важной частью стратегического партнерства между двумя странами.
Йоханнис обратил внимание на то, что Румыния является «ценным партнером» для Соединенных Штатов, «особенно в том, что касается исследования ситуации в регионе Черного Моря, Западных Балкан и Восточного соседства, а также гибридных угроз на восточном фланге НАТО». Румыния, по его словам, «умеет использовать разведывательные службы» и является «поставщиком безопасности» в регионе.
Руководство ЦРУ высоко оценило сотрудничество с профильными службами в Румынии. «Выражаем признательность за прекрасное сотрудничество с партнерами разведслужб Румынии, которые находятся среди первых спецслужб в Европе, наладивших с американской службой отношения, основанные на высоком уровне доверия и бесперебойной последовательности работы», — заявил Помпео.